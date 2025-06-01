溜馬4比2淘汰紐約人　時隔25年再闖總決賽爭首冠

NBA季後賽周日（1日）上演東岸決賽Game 6，帶著3比2領先的溜馬返回主場作戰，全隊下半場火力全開，一度拉開至21分領先差距，並憑施亞卡姆轟全場最高的31分，加上哈利伯頓貢獻21分13助攻6籃板「雙雙」，終場以125：108擊退紐約人，施亞卡姆膺分區決賽MVP。溜馬以總場數4比2勝出「東決」系列賽，睽違25年再闖總決賽，與季後賽頭號種子雷霆爭奪隊史首座總冠軍獎盃，總決賽首戰將於下周五（6日）展開激鬥。

今仗上半場戰況膠著，兩軍命中率均逾5成，其中溜馬大前鋒施亞卡姆次節轟11分，阿奴路比亦為紐約人單節添12分，雙方半場拉鋸成58：54，擁主場優勢的溜馬以4分稍微領先，施亞卡姆三分2中2、攻入16分暫為全隊最高。

易籃後溜馬發動猛攻，初段施亞卡姆聯手奈史密夫內外開轟打出9：0攻勢，加上後備力量表現優於對手，全隊第3節合轟7記三分彈，單節打出34：23拉開至15分差距進入最後一節。決勝節紐約人主將唐斯和阿奴路比嘗試領軍收復失地，惟主控謝倫賓遜遭嚴防下未能串連球隊，反觀溜馬攻勢愈趨凌厲，外圍火力和攻防轉換快攻不斷摧毀對手防線，並一度擴大領先優勢至21分。最終紐約人無力反撲，溜馬以17分之差贏下「東決」第6戰，系列賽總場數4比2淘汰對手，成功挺進暌違25年的總決賽舞台。

數據方面，溜馬全隊7人得分上雙，施亞卡姆以逾5成半命中率高效轟入31分為全場最高，哈利伯頓下半場覺醒，交出全隊次高的21分，外加13次助攻及6個籃板，後衛奈哈德貢獻14分8助攻，另有6次偷波成「防守大鎖」，正負值25分全場最高。紐約人5人得分上雙，阿奴路比和唐斯分別有24分和22分14籃板進帳。