「鄧謝配」新加坡羽賽負泰國組合　重組後再添銀牌

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，周日（1日）出戰新加坡公開賽決賽，結果「鄧謝配」直落兩局16比21，9比21不敵賽事6號種子的泰國組合Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran，以銀牌完成賽事。

世界排名第3位的「鄧謝配」，近期狀態大勇，4月重組第一擊就奪得亞洲錦標賽冠軍，其後在泰國殺入4強，今站延續勇態，4強更首度擊敗中國組合郭新娃/陳芳卉，闖入決賽，與泰國組合Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran爭冠軍，雙方曾交手3次，「鄧謝配」以2勝1負稍佔上風。

泰國組合第1局較快進入狀態，中段以12比7領先「鄧謝配」，縱使港將嘗試力追，一度追16比19，但面對對方多次主動上前搶攻，仍要先輸1局16比21。「鄧謝配」第2局傾力反撲無果，泰國組合一度大幅領先18比5，最終「鄧謝配」輸多局9比21，以銀牌完成今站賽事，未能奪得重組後第2面金牌。