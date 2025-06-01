足總盃初級組　南華力挫深水埗奪「自降」後首冠

今季「足總盃」初級組決賽終極一戰，周日（1日）下午3時假斧山道運動場上演，由深水埗火併南華。最後南華憑陳靜謙、禾達和黑田陸斗的入球，以3比0擊敗深水埗，成功奪得自降甲組後首個冠軍。

深水埗今場由王子謙把關，嚴啟華鎮守中路，陳卓光負責在中場掃蕩，為賓納比亞和祖奧創造突擊機會；南華陣容方面，今場派出蔡子濤把關，陳靜謙夥拍歐文洛鎮守後防，伊藤紘平負責派牌，協助禾達和廖億誠攻堅，郭霆謙則於後備席候命。

開賽初段，南華先有埋門機會。5分鐘，黑田陸斗近門起腳，陳卓光及時清出底線，深水埗幸保不失。10分鐘，陳靜謙門前接應隊友傳中，頭槌頂入，為南華先開記錄。29分鐘，深水埗幾乎追平，黃天朗於禁區頂罰球直射，但中楣彈出。上半場南華領先1球下返回更衣室。

易邊後，深水埗換入伍家揚及楊浩賢。下半場初段，南華禾達及廖億誠先後於禁區附近起腳，均未能命中目標。72分鐘，禾達接應隊友長傳後，中路壓入禁區再扭過龍門，冷靜射成2比0。臨完場前，再有黑田陸斗為南華埋齋，最後連續兩屆躋身決賽的南華，淨勝深水埗3球之下，捧走今季初級組足總盃冠軍。

南華足球管理委員會主委盧健生賽後感謝球迷，盼以冠軍回報「南華躉」多年支持：「我賽前有同球員講，大家要永遠記住，我哋係為球迷而戰為球會而戰，今次希望除咗對球員有鼓舞之外，對球迷都係一個唔錯嘅回報，多謝球迷對我哋不離不棄。」至於南華2017年自降甲組至今8年，升班與否一直受球迷關注，盧健生就未有正面回應：「捧盃肯定就上上下下都受到鼓舞，但呢方面（升班）要同會方再商量，成件事係正面嘅。」

對於成功奪得自降後首個冠軍，南華主帥顧錦輝就相當感慨：「落番嚟甲組比賽8年，一個冠軍我哋都未攞過，我本身做過球員都希望成日攞盃，搞波帶球隊就係希望有成績，今次真係攞番個盃，見到一班球迷撐場，自己都開心。」