挑戰盃劍賽　師徒蔡俊彥梁雅蕾男女花稱霸

挑戰盃劍擊錦標賽暨全運會測試賽，續於周日（1日）假啟德體育園體藝館進行，次日賽事上演男女子花劍及佩劍賽，最終蔡俊彥和梁雅蕾師徒兩人分途奪得花劍金牌，Ryan賽後對學生奪冠由衷感到興奮，又指希望延續狀態衝擊亞錦和世錦賽獎牌。佩劍方面則由本地排名男女子第一的陳樂熹和薛雅齊，站上最高頒獎台。

大會表示是日入場觀眾約有三千多人次，較首日多近5成。男子花劍4強大戰，本地「一哥」蔡俊彥以15：7力挫何承謙，另邊廂鄭鐵男以15：12幾敗梁千雨。「老對手」蔡俊彥與鄭鐵男會師決賽，前者開局1分鐘內發動猛攻領先11：4，隨後再連取4分帶走勝利，以15：4封王。女花決賽由本地排名第5的梁雅蕾，挑戰本地排名第1的符妤名，梁雅蕾主動進攻連贏9分，拉開至11：2，隨後符妤名連追4分，不過無阻梁雅蕾以15：5登上后座。

佩劍方面，香港「一姐」薛雅齊以15：3大勝曾悅澄，強勢封后；男子組則由頭號種子陳樂熹以15：12幾敗本地排名第4、18歲小將何柏霖，奪得金牌。

男花港隊成員蔡俊彥（Ryan），早前出戰上海花劍大獎賽，成功奪得生涯首面國際賽金牌，是日延續勇態再奪本地賽冠軍，Ryan賽後直言心情久久未能平復，笑指自己「很貪心想再要更多獎牌」：「今次比賽到4強時感覺快要抽筋，去到決賽沒想太多，盡全力打好，不過最終贏到冠軍沒有很興奮，反而學生（梁雅蕾）在女花奪冠更令我開心。」

啟德體藝館將舉辦全運劍擊賽，蔡俊彥大讚場館設施齊全：「以前場館較為簡陋，很開心見證輝煌一刻，感恩在我劍擊生涯中見證香港擁有國際級別的場館。」至於亞錦賽和世錦賽將於全運會前舉行，Ryan希望於個人和團體賽衝擊獎牌。

本地排名第3的陳諾思（Daphne），於16強以12：15不敵排名低一位的關渝澄，賽後透露因周五返港備戰今次賽事，身體未能及時調整，以致比賽狀態未達最佳，明日則需隨即飛返美國西北大學應對考試。Daphne今年將首度出戰亞錦賽和世大運，故她積極參賽提升狀態：「自己排名不算高，所以決定回來參加本地賽」，他續道：「今季至今的整體表現未如理想，但相信每一個高水平選手不會一直保持到最佳狀態，但如何調整、更快進入狀態，才是我需要進步到地方。」對於全新比賽場館Daphne給出高度評價：「場館很漂亮，空曠而又新淨！」