港超聯　標準流浪守將林堂真宣布掛靴

標準流浪中堅林堂真（Rin）日前透過社交媒體正式宣布退役，結束其12年的職業生涯，流浪周日（1日）於fb發布感謝帖文，對他的引退表達祝福。

過去曾效力J2球隊甲府風林的35歲日援林堂真，自2023-24季中加盟流浪，為球隊上陣超過50場賽事，上季曾助流浪以1球擊敗傑志，捧走隊史首個「賽馬會菁英盃」冠軍獎盃，今季貢獻共兩個助攻，而周六（31日）「冠忠巴士60週年足總盃」決賽為其生涯告別戰，Rin在季尾一度受肌肉傷患困擾，所幸昨日趕及決賽復出，為流浪於今季收鑼戰上陣。Rin今日接受本報記者訪問時表示：「我腳傷未好，亦都好攰，所以係時候唞唞。多謝所有球迷嘅支持！退役之後有咩計劃，呢個暫時仲係個秘密。」

標準流浪fb周日（1日）發布帖文，感謝這位東瀛守將的貢獻：「Thank you Rin，昨日的足總盃決賽，是日本外援林堂眞第51次為標準流浪在正式比賽上陣，也是其職業球員生涯最後一戰。12年半的職業歷程，標準流浪只佔了1年半，但正是在這短短的篇章之中，林堂眞經歷了生涯僅有的兩次盃賽決賽、捧起過菁英盃。『完結了，先冷靜一下。』決賽的終場哨，也是職業球員生涯的終場哨，此前因傷缺陣的林堂眞，最終兌現了跟球迷的承諾，趕及在決賽亮相，多年征途來到終站，他感謝父母、妻子、親人以至每一個人的支持。他說，未來也許會留在香港，但職業生涯確實要到此為止：『不會再踢職業足球了，的確有點累了。』ありがとうございます, Rin！新しい生活に幸あれ（謝謝你，Rin！祝你新生活一切順利。）」