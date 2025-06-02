吳保利競輪賽添銅　港隊1金4銀3銅完成日本場地賽

從5月29日起，一連四日在伊豆單車館舉行的「日本場地單車賽」，周日（1日）舉行第2回合最後1個比賽日，港隊新星吳保利再有令人眼前一亮的發揮，在青年組競輪賽為港隊進帳多1面銅牌，令港隊連同較早前上演的「日本場地單車盃」，以1金4銀3銅完成日本站。

港隊在頭3個比賽日共取得1金4銀2銅，包括梁穎儀周六（5月31日）於女子精英組捕捉賽，力壓主場出擊的名將梶原悠未，為港隊取得整屆賽事首面金牌。

及至最後1個比賽日，新星吳保利繼續爆發，這名18歲的應屆亞青賽競輪賽銅牌得主，周六已奪得青年組爭先賽銅牌，周日在青年組競輪賽再接再厲，第1圈取得第3名晉級金牌戰，最終僅不敵南韓選手Choi Taeho及日本車手清水快晟，奪得銅牌。

至於其他港將，梁穎儀夥拍「小女車神」李思穎出戰精英組麥迪遜賽，以第5名完成賽事，繆正賢則於男子精英組記分賽排第8，曹棨光位列第11名，伍柏亨和朱浚瑋就未能完成賽事。總計4日賽事，港隊共取得1金4銀3銅，其中梁穎儀奪得1面金牌，李思穎就包辦3面銀牌。