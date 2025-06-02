曼城新星慘遭棄用　曼聯趁機挖角

「擴軍版」世冠盃將於6月15日早上喺美國展開，各支參賽球隊正在積極打造最佳陣容出戰，根據英國《太陽報》爆料，曼城主帥哥迪奧拿將棄用「新彭馬」占士麥艾迪，同市宿敵曼聯乘虛而入，準備搶簽呢位22歲英格蘭新星，如果成事，占士麥艾迪就會成為史上第15位效力過「曼市雙雄」一隊嘅球員。

占士麥艾迪屬於曼城青訓產品，曾經被外借去錫菲聯，今季歸隊後，獲得唔少上陣機會，各項賽事27次披甲入7球。由於「藍月亮」計劃今夏重點收購中場球員，包括AC米蘭主將雷恩達斯、里昂新星卓基，以抵銷奇雲迪布尼離隊影響。占士麥艾迪深知留隊，難有上位機會，加上只剩下1年合約，希望轉會尋找更多上陣時間。

哥迪奧拿似乎打定輸數，預咗占士麥艾迪會走人，早前話：「以麥艾迪嘅年齡，我想佢留隊，但明白佢想有多更比賽時間。」哥帥可能因此唔揀占士麥艾迪踢世冠盃，以便處理轉會交易。

值得一提，高爾彭馬2年前同樣因為唔滿意上陣機會不足，選擇轉投車路士，結果表現發光發亮，占士麥艾迪被認為有潛力成為另1位彭馬，因而吸引曼聯注意，希望將佢收歸旗下，尤其是隊長般奴費南迪斯可能離隊，加上美臣蒙特經常受傷，簽入占士麥艾迪，可以增加進攻中場位置力量。

占士麥艾迪冇份踢世冠盃，仲有另一個原因，就係要代表英格蘭小國腳出戰U21歐國盃，呢項賽事喺6月11日至28日舉行，同世冠盃賽程重疊。哥迪奧拿考慮到占士麥艾迪有離心，干脆畀佢為國出征。