【有片】「上帝之手」失敗版　尼馬出醜食紅牌

去片睇尼馬表演「上帝之手」

周一(2日)早上巴甲，山度士輸波又輸人，主場以0比1不敵保地花高之外，仲有球星尼馬故意用手拍波入網，累積第2張黃牌，兩黃變一紅被逐。網民紛紛嘲諷呢位33歲前鋒已經江郎才盡、黔驢技窮，淪落到要用「上帝之手」爭取入波，但卻係失敗版本。

呢兩支老牌球隊今場爭持激烈，尼馬上半場補時犯規，被球證出黃牌警告，踢到76分鐘，尼馬獲得黃金機會，面對空門，但由於對方球員及時回防，即將出腳解圍之際，尼馬情急之下，搶先用手拍波入網，自然逃唔過球證法眼，再次食黃牌，兩黃變一紅被逐。

屋漏偏逢連夜雨，山度士踢少1人之下，86分鐘失守輸0比1，尼馬做唔成英雄之餘，更加成為輸波大罪人。

尼馬今年1月底離開沙特豪門希拉爾，重投母會山度士，由於經常受傷，各項賽事僅上陣12場入3球及3次助攻，今仗遭遇回巢後首次被趕出場，山度士成績亦欠佳，近7場聯賽只有1勝1和5負。

巴西國家隊新帥安察洛堤日前表示，由於尼馬狀態欠佳，加上經常受傷，並唔係重返「森巴兵團」時候，並冇徵召佢踢今個月2場世界盃外圍賽對厄瓜多爾、巴拉圭。