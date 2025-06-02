鄭欽文首闖法網8強　「法國新抱」反勝賽後有「洋蔥」

中國「一姐」鄭欽文周日(1日)在法網創出個人生涯最佳成績，與俄羅斯的森索諾娃激戰三盤後，勇闖8強，這也是成為2011年李娜之後，第二位闖入法網單打8強的中國球手。

去年在同一場地贏得巴黎奧運金牌的鄭欽文，以7比6(7比5)、1比6、6比3戰勝森索諾娃後，將她在此場地的連勝紀錄增至10場。儘管去年夏天在此奪得奧運冠軍，但她不會覺得自己像衛冕：「這不一樣，因為大滿貫需要打7場，而奧運打6場才獲得金牌。」她續稱:「我真的不會認為自己是衞冕，能夠來到8強，很不容易，而且仍有一段距離，我只想冷靜處理每一場比賽。」

鄭欽文下仗將再遇宿敵、世界第一的莎芭蓮嘉，這場的勝方將於準決賽有機會面對3屆盟主的「泥地天后」施華德，而鄭欽文就是目前唯一在羅蘭加洛斯場館打贏施華德的球手，她去年於巴黎奧運4強戰勝她:「我覺得她在此表現實在不可思議，但我會繼續努力爭取。」

至於在法網爭取衞冕兼「四冠后」的施華德，第4圈面對娜芭堅娜一度受到考驗，在落後一盤的情況下以1比6、6比3、7比5驚險反勝，篤定8強席位，將與烏克蘭名將絲維杜蓮娜爭逐。

值得一提是已為人母的絲維杜蓮娜在16強與去屆亞軍得主意大利名將保蓮妮激戰三盤，在處於出局邊緣的劣勢下，以4比6、7比6(8比6)、6比1成功逆轉，迎來生涯第5次在法網8強亮相，這位「法國新抱」賽後稱:「過去幾個月對烏克蘭人民來說真是非常艱難，過去幾星期更加糟透了，所有烏克蘭人每天都要面對壞消息，所以我在球場上，專注我的工作，努力贏得勝利，希望讓烏克蘭國旗繼續飄揚。」她的老公正是法國人竉兒蒙菲斯，雖然他在男單出局，但他面對傳媒時表示力捧愛妻可以奪標。