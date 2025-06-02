麥拿侖「雙雄」F1西班牙站「包Q」　韋少被罰跌落第10

麥拿侖「雙雄」比雅斯迪及諾利斯，周日在F1西班牙站再次「包Q」，這也是比雅斯迪今季第5站冠軍，而爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本，則與平治車隊的羅素發生碰撞，賽後被罰10秒，今站獲第10名，

西班牙站經過66圈比拼後，排頭位起步的比雅斯迪幾乎由頭帶到尾的強勢下，以1小時32分57秒375率先衝線，隊友諾利斯則落後2.471秒獲得亞軍，第3名是法拉利的勒卡歷。

至於今屆爭取衞冕車手總冠軍愈來愈渺茫的「韋少」，原本以第5名衝線，但由於比賽期間與平治的羅素有碰撞，被賽會判罰10秒，令其今站名次要跌落第10名，只能為車隊有1分收穫。事發是在第65圈，羅素乘着韋斯塔本減速「爬頭」，但「韋少」不忿被超前，反追下兩輪戰車發生碰撞，而最終羅素以第4名衝線，「韋少」以第5名過終點。

值得一提是「韋少」的總處罰積分已達11分，若再被扣1分，他將面臨自動停賽一場的處罰。

今屆表現強勢的兩位麥拿侖車手，在車手榜繼續領先，今站冠軍比雅斯迪以186穩居首位，而隊友諾利斯則以176暫列次席，韋斯塔本則以137分排第3，並且受到第4位的平治車手羅素(111分)緊迫。下站將轉戰加拿大，將於本月13至15日爭逐。