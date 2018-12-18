銅鑼灣女子危站棚架追薪　對峙逾24小時終被勸服

【13:00】女子在對峙逾24小時後，終接受勸喻返回安全位置，現場路面解封。



【12:01】女事主已通宵危站棚架近24小時，談判專家仍展開游說。據住客表示，大廈的天井及花槽等公眾地方進行維修已接近7個月，平時也不見工人佩戴安全帶在棚架工作，感到很危險。



【10:08】女事主仍然與救援人員對峙。據悉，女事主越南籍，為泥水工人，由6月至今與數名同事共被拖欠10多萬港元薪金，故昨日到判頭位於上址的辦公室追薪，但無結果更遭人斥責，遂一時想不開，憤以爬出棚架危企。



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銅鑼灣告士打道伊利莎伯大廈，昨日(17日)中午12時許，一名女子被發現危站近天台的棚架上，企圖跳樓。警方及消防到場戒備，並且封閉對開一段馬路張開救生氣墊，惟女子對勸喻充耳不聞。警方及消防通宵游說，至今早(18日)7時許，女子仍拒絕返回安全位置，雙方仍在對峙。警方初步相信有人危站擬向僱主追討欠薪。



受事件影響，波斯富街北行介乎告士打道與謝斐道之間的唯一行車線仍然封閉。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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