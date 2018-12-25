除夕元旦低見11°C　或破最遲首發寒冷警告紀錄

今個冬天不太冷，寒冷天氣警告暫時「無用武之地」。天文台最新預料，除夕和元旦兩天低見11度，但除夕前即下周日(12月30日)和元旦後、下周三(1月2日)的氣溫稍調高至最低12度，僅僅觸及發出寒冷天氣警告指標。翻查資料，過去入冬以來最遲首次發出該警告在2007年12月30日下午4時20分發出，今個冬季或有機會打破這項保持11年紀錄。



根據九天天氣預報，明日拆禮物日(26日)介乎19至24度，日間大致天晴。其後氣溫「拾級而下」，後日(27日)18至23度；周五(28日)陽光減少，亦會顯著轉涼，最低16度。及至周六(29日)最低僅14度，伴隨一兩陣雨；下周日(30日)密雲並有幾陣雨，氣溫降至介乎12至15度。除夕和元旦繼續有雨，氣溫11至14度，下周三(1月2日)雨量減少，氣溫12至15度，至下周四(1月3日)重見陽光，但最低氣溫仍只有13度。



天文台表示，現時覆蓋華南沿岸地區的雲帶會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天色較為明朗，強烈冬季季候風會在本周後期抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降，風勢頗大，下周初天氣寒冷及有雨。另外，位於菲律賓以東的低壓區預料會逐漸發展，可能在周末進入南海中部。