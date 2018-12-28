天文台今冬首發寒冷天氣警告　歷來第二遲

天氣今日(28日)開始轉冷，天文台晚上8時發出入冬以來首個寒冷天氣警告。天文台高級科學主任李淑明指，預計明日(29日)市區氣溫降至12至16度，新界再低兩三度，展望除夕(31日)及元旦(1月1日)會持續天氣寒冷，並進一步降至11度，預料下周後期氣溫將逐漸回升。



翻查資料，過去入冬以來最遲首次發出該警告在2007年12月30日下午4時20分發出，而天文台今晚發出的寒冷天氣警告，則是歷年來第二遲的首發寒冷天氣警告。



天文台預測明日香港持續轉冷，日間部分時間天色明朗，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。不過，天晴的日子只限明日，後天(30日)起開始一連四日有雨，直至下周四(1月3日)才轉晴，意味港人要在又凍又濕的寒風中跨年。



氣溫方面，除夕當日預料只有11至15度，吹北風，並有一兩陣雨，天氣十分寒冷，元旦正日及翌日(1月2日)亦只有11至14度，繼續都是下雨。到下周四出太陽，氣溫才稍為回暖，但亦只得12至16度，周五(1月4日)氣溫則介乎13至17度。



天文台表示，目前影響華南的冬季季候風會在明日繼續增強，香港受到冬季季候風影響，周末及下周大部分時間廣東沿岸天氣持續寒冷，風勢頗大及有雨，預料季候風會在下周後期緩和，廣東氣溫稍為回升。此外，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在周末進入南海，隨後橫過南海南部。