專線小巴城隧出口翻側1死16傷　入沙田一度全封

【10:59】死者兩名女親友抵醫院了解。警方正循司機當時的駕駛狀態以及車速等方向調查。



【10:45】意外中16名小巴乘客當中2人情況嚴重，其餘14人穩定，分別送往仁濟、瑪嘉烈及沙田威爾斯親王醫院救治。城門隧道公路往沙田方向近美松苑的慢線仍然封閉。



【10:32】小巴司機經搶救後，證實不治。



【10:30】小巴公司姓郭負責人表示，出事司機入職數年，從未發生過嚴重交通意外，近日亦沒有請病假。



【09:30】現時在城門隧道公路往沙田方向的車龍龍尾已到和宜合交匯處及城門隧道公路往荃灣方向的車龍龍尾已到希爾頓中心。



【09:10】司機被困逾半小時後救出，陷入昏迷，送往仁濟醫院搶救。



-----------------------------



今早(14日)8時32分，一輛403號線由石籬往沙田的城隧特快專線小巴，在城門隧道近大圍出口撞向龍門架，繼而失事撞翻，司機與16名乘客同告受傷，其中乘客自行爬出，司機傷勢較重被困車內。警方及消防到場救援，受傷乘客分批由救護車送院，司機仍未救出，警方正調查意外原因，上址往沙田方向全線封閉，交通嚴重擠塞。



運輸署宣布，因交通意外，城門隧道公路往沙田方向近美松苑全線及往荃灣方向近美松苑的快線需封閉。



有尾隨目擊意外的司機表示，事發時，小巴沿慢線行駛，期間突然撞向龍門架後翻側。

