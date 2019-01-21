不斷更新：上班時間繞道大致暢順　西隧口車多

【09:34】有讀者表示，西隧九龍往港島入口車多，龍尾已倒灌至3號幹線奧運站，未知是否與中環及灣仔繞道有關。



【09:10】干諾道西天橋車龍消散，灣仔告士打道至北角來回線行車暢順。



【08:30】中環灣仔繞道干諾道西天橋開始現車龍，干諾道中一帶車輛亦見漸多。



【08:00】東網記者駕車測試中環灣仔繞道交通情況，由中環駛往北角只需4分鐘，之後由北角再返中環只需5分鐘，車輛明顯較昨午(20日)少，中環出口未見車龍。



【07:50】繞道位於中環的出入口交通正常，未見車龍。



耗資360億港元興建、工程歷時9年完成的中環灣仔繞道，昨日(20日)早上正式通車，今日(21日)是通車後首個上班日，交通狀況令人關注。



運輸署總運輸主任何均衡稱，該署今日已啟動緊急事故交通協調中心，密切監察交通情況。而據昨觀察，中環機鐵站一帶交通較繁忙，該署已適當調節燈號，若再發現交通擠塞，會再調節燈號及與警方協調疏導車流。該署呼籲駕駛人士如往西區及西隧，可考慮使用告士打道、夏慤道及干諾道中。