天氣預報：立春兼年卅霧濃溫暖　最高25°C或破雙紀錄

今日(4日)是「立春」兼年三十，預測最高氣溫達25度，有機會打破雙紀錄，成為半世紀以來最暖「立春」及最暖農曆年除夕。



據天文台1884年有紀錄以來，最熱立春要數1966年錄得的26.7度，第二高溫則是1892年的26度，其餘「立春」全都在25度或以下，倘天文台真錄得今日最高氣溫25度，便會成為53年來最熱「立春」，以及史上第三熱「立春」。



至於有紀錄以來最暖的年三十則是1953年錄得的27.8度，其他的年三十同樣都在25度或以下，所以今日亦有機會成為66年來最溫暖農曆年除夕夜。



天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，香港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾降至1000米以下。天文台在上午8時錄得氣溫20度，相對濕度89%，過去一小時京士柏錄得的平均紫外線指數是0.1，強度屬於低。今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。



預測早上沿岸有霧，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約25度，吹微風，稍後轉吹和緩至清勁東風及有一兩陣微雨；展望未來數天溫暖，間中有陽光，沿岸有幾陣霧，但年初一(5日)初時風勢較大。