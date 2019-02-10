天氣預報：情人節元宵皆落雨　季風氣流接力時涼時暖

農曆新年剛過，另一中國傳統節慶、被視為中國情人節的元宵節於下周二(19日)來臨，天文台預測當天氣溫介乎攝氏21至24度，而當日適逢又是象徵雨水較多的廿四節氣的「雨水」，按預測當日有幾陣驟雨，相當應節！情侶當晚或要撐遮賞燈了。



天文台表示，受東北季候風影響，明早(11日)廣東沿岸天氣較涼，隨着季候風被一股潮濕的海洋氣流取代，本周中後期廣東天氣溫暖，沿岸有霧，預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸。



據最新的九天天氣預測，明天部分時間有陽光，早上清涼，最低氣溫16度，之後幾天氣溫拾級而上，其中本周四(14日)西方情人節氣溫介乎20至24度，當天部分時間有陽光，早晚有薄霧及微雨。隨後周五(15日)及周六(16日)氣溫高見25度。下周天工不造美，當中周一(18日)、周二有幾陣驟雨。



資料顯示，雨水是廿四節氣中的第二個節氣，象徵雨水較多，此時氣溫回升，北方解凍，冰雪融化，散而為水，故此降雨增多，但往年此段時期香港降雨量不算多，天氣亦以濕冷為主。