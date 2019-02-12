洋漢聲稱殺女友後灣仔墮斃　消防破門尋真相

一名滿身酒氣(29歲)外籍男子，今日(12日)凌晨4時25分，危坐於灣仔軒尼詩道239號一幢商廈天台壆邊，由保安發現報警，警方及消防到場前，外籍男子已墮下，倒臥於軒尼詩道路中分隔石壆花槽，救護員證實當場死亡。警員登樓調查，死者為上址一間餐廳職員，在登樓前曾聲稱殺死女友，更揚言跳樓，警員大為緊張，發現餐廳已關門上鎖，於是召消防到場協助破門。



警員進入餐廳未有發現，遂聯絡餐廳東主了解，其後尋獲死者的(21歲)外籍女友，她趕到現場，得悉男子死訊後，激動痛哭，需同行友人安慰。據了解，案發現場商廈食肆林立，其中兩間由同一集團經營，分別為西班牙及意大利餐廳。死者是台、英混血兒，為其中一間餐廳職員。消息指，死者昨晚收工後與外籍女友，及一班友人在區內消遣。期間，他與女友因感情問題爭吵後，拂袖離去，返回餐廳。他登樓前曾向大廈保安透露，聲稱殺死女友，未幾即發生墮樓案，警員到場調查，不排除案中有案，聯同消防「洗樓」及破門進入其任職餐廳查看。案件初步並無可疑，列作有人從高處墮下，懷疑死者因感情問題不開心尋死，遺體由仵工舁送殮房。至早上9時許，一批探員再到西班牙餐廳調查，了解死者背景，稍後將一對外籍男女帶走，返署助查。



受事件影響，警方曾將軒尼詩道東行線，介乎菲林明道與史釗域道之間全封，以及西行線近軒尼詩道官立小學對開快線封閉，多條巴士線於上址的巴士站臨時取消，至9時許始重開。



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