中環灣仔繞道全面通車　多輛超跑排隊試路

中環灣仔繞道周日（24日）早上7時全面通車，西行線中環出口的300米範圍，將由原本不准切線的「雙白線」，改為可以切線的「虛線」，司機可按需要切線前往各目的地。日後繞道中環線的慢線（即最左線）前往中區，中線則可往各區，快線則可直上林士街天橋往西區，或經西隧往九龍西。



在多輛警車開路下，繞道在7時準時全面通車，尾隨有多輛跑車，相信是希望搶先試揸這段新路的市民。運輸署表示，工作人員在周日凌晨封路的7小時期間，已於繞道入口及隧道內，加設路牌提示司機如何選定行車線。繞道近東區走廊北角入口、清風街入口和中環出口的方向標誌及道路標記亦已作出更新，而道路設計和行車線也已預留足夠距離，司機可留意路牌和選擇行車路向。



目前繞道全面通車，車輛由北角經繞道西行在中環出口駛回地面後，只要靠右駛便可直通林士街天橋，直接往西區或西隧方向，不用再出地面經干諾道中掉頭。運輸署預期現在由北角往西隧車程只需約10分鐘，大部分沿東區走廊西行或天后一帶前往西區及西隧的駕駛者會使用繞道，相信現有主幹道（包括告士打道、夏慤道及干諾道中）的交通情況會有所改善。