天氣預報：3月濕立立落足9日雨　驚蟄應節有雷暴

香港將迎來溫暖潮濕的3月，天文台預測明日(3月1日)起一連9天都有雨，本周六(2日)及下周日(3日)相對濕度更高達100%。下周三(6日)是廿四節氣的「驚蟄」，即雷鳴開始多、把土裏的蟲子都驚醒而鑽出來的時節，天文台就預測當日正好有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，正好應驗此節氣的特色。



據天文台九天天氣預報指，影響廣東沿岸的偏東氣流會在周末期間被一股潮濕的海洋氣流取代，預料東北季候風會在下周初為華南帶來較涼的天氣，而一道低壓槽會在下周中後期持續影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。



預測香港明日早晚有一兩陣微雨，初時有薄霧，氣溫介乎19至21度。周六雖有陽光，亦有驟雨，早晚沿岸有霧，氣溫介乎20至25度。下周日轉為大致多雲，有幾陣驟雨，初時沿岸有霧。



下周一(4日)及周二(5日)短暫有陽光，有幾陣驟雨，當中周一稍涼，最低氣溫18度。周三「驚蟄」當日及翌日(7日)有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫19至22度。隨後兩天(8至9日)仍有驟雨。



翻查資料，廿四節氣驚蟄的「蟄」有潛藏的意思，所謂「驚蟄」，就是此時節雷鳴開始多，把土裏的蟲子都驚醒而鑽出來，象徵萬物更新，生機盎然，是全年氣溫回升最快的節氣，雨量雖增多卻有限，天氣仍不穩定，氣溫波動甚大。