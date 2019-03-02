天氣預報：厄爾尼諾來襲　今個春天料又熱又多雨

厄爾尼諾來襲，香港今個春天將會又熱又多雨！天文台發表了「春季季度預報」，指赤道太平洋中部及東部水溫持續偏暖，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式預測，預料短期內厄爾尼諾會出現。當厄爾尼諾發生在春季時，香港春季氣溫會處於「正常至偏高」水平，即攝氏22.1至22.9度或以上，雨量也偏多，有417至706毫米或以上。



天文台表示，受全球暖化和本地城市化影響，香港春季的氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況機會一般較高。世界各地氣候模式預測今年春季華南的東北季候風較正常弱，預料該區氣溫正常至偏高。



厄爾尼諾發生在春季時，會影響南海北部的大氣環流，通常會為華南沿岸地區帶來較多的降雨。天文台資料又顯示，如果厄爾尼諾在4至5月仍出現，熱帶氣旋在該些月份發展的數目會較少，生成地點一般在西北太平洋較東的位置。因此，今年香港的打風季節可能推遲到6月後才會出現。



另外，天文台發表了「氣象冷知識」教大家認識香港常見的「平流霧」，這種霧最常見於2月至4月的春季，當寒潮或北方冷空氣減弱，從東至東南方海洋吹來的氣流較和暖潮濕，遇上廣東沿岸較冷的海面或陸地時，近表面的空氣溫度會下降，當潮濕空氣凝結為直徑只有萬分之一厘米的水珠，再移向香港及廣東沿岸地區，就形成「平流霧」。