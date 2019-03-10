石排灣道紅VAN撼專線小巴　女乘客拋出車昏迷

香港仔發生小巴互撼意外，今早(10日)8時58分，石排灣道近魚類批發市場對開，一輛紅頂小巴與一輛專線小巴互撼，意外中，專線小巴上2名男女乘客受傷，其中女乘客拋出車外，昏迷地上，紅頂小巴則車頭嚴重損毀，司機亦告受傷，大批消防到場救援，傷者分由救護車送院，警方正調查意外原因。



據悉，事發時，往堅尼地城的58號線專線小巴在站頭開出，期間有乘客通知67歲姓趙司機，指車外還有一名女子跑來趕上車，趙遂在站頭外停車好讓該名43歲姓郭女乘客登車，詎料，當郭甫上車未及坐下，尾隨紅頂小巴71歲姓鄧司機已收掣不及，從後猛撼，以致郭女拋出車，而專線小巴上一名40歲姓黃乘客亦告受傷。



據紅頂小巴車主表示，肇事司機為他的大舅，已有近50年駕駛小巴經驗。意外時，協助報警的姓楊居民表示，由於聽到巨響，遂走近窗邊察看，發現兩輛小巴已經相撞，「有人瞓咗喺地」，於是報警。他認為上址的巴士站設於小巴站後面，由於巴士車身大，容易阻擋尾隨車輛的視線，故經常發生交通外，所以他在該站候車時，也會盡量「行入啲」。楊建議兩個站頭應該對調，可能有助減少意外發生。



另一名姓梁街坊則表示，上址有S彎，加上限速為70公里，車速快，故認為運輸署應該將該路段的車速減為時速50公里。



事發現場過去曾發生多宗交通意外，去年10月，一輛由「新牌仔」司機駕駛的客貨車，疑因天雨路滑失控猛撞巴士站，一名候車青年被撞飛受傷倒地，司機亦受傷。2013年6月，上址附近發生奪命車禍，一輛新巴與貨車猛撼，其中新巴司機傷重死亡。