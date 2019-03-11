33歲女闖吐露港公路捱撞　遭運菜車捲入車底輾斃

大埔吐露港公路發生奪命車禍，今日(11日)凌晨3時許，姓劉(56歲)司機駕駛一輛運菜車向粉嶺行駛，途至廣福邨支路前，撞倒一名姓羅(33歲)女子，並將她捲入車底，身體多處受傷，司機即時停車報案，惟羅已陷入昏迷，消防員到場將她救出，經檢驗後證實當場死亡。



警方在場調查意外原因，有司機指出事發前已發現該名女子，在吐露港公路上步行，多名駕駛人士報案，擔心她會有危險，豈料不久即發生意外。運菜車後方30米及10多米位置的慢線，分別遺下一對波鞋、一束金色頭髮、原子筆、化妝棉及羅女的身份證。警方正調查死者何以在公路上出現，而司機則涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。



意外時，運菜貨車將女子撞倒後，曾將她捲入車底拖行一段距離，地上遺有血路及肉碎，貨車最後停在左2線上，警員封閉3條行車線調查。受意外影響，向上水方向一度僅餘快線可以行車。據悉，涉事運菜車上無安裝「車Cam」，警方只能向司機查問事發經過，他接受調查時，疑因受驚，顯得一臉惶恐。



至早上8時許，死者遺體由仵工舁送殮房，涉案運菜車則由工人將車上蔬菜「過車」後，被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，吐露港公路往上水方向始全線解封。