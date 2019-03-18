中環站2列車相撞　金鐘站至中環站暫停服務

【05:37】港鐵發言人表示，經工程人員確定安全後，荃灣線服務更新如下：

來往金鐘站和中環站暫停；

來往荃灣站和金鐘站維持3.5分鐘一班；

發言人又呼籲乘客可於金鐘站轉乘港島線，乘客亦可考慮使用其他鐵路線或其他交通工具。



【04:39】現場消息稱，事發時港鐵正進行信號系統測試，在荃灣線上，分別有一列列車由中環站向金鐘站，另一列列車由金鐘站往中環站，當經過一個交接位時，2列車發生擦撞，初步涉及2卡車廂受損，據稱有車門甩脫。事故中，2名車長受傷，可以自行登上救護車送院治理。目前港鐵已派出大批工程人員到場檢查，了解事故原因及損毀倩況。



今日（18日）凌晨2時55分，港鐵中環站發生事故，據報2列列車在荃灣線相撞，有車長受傷被困，大批消防員到場救援，更出動流指揮車，消防員由遮打道的F出入口進入站內，正在場調查肇事原因，暫未知悉意外具體情況。



港鐵發言人表示，荃灣線列車於今晨3時，在中環站發生事故。早上荃灣線來往尖沙咀站和中環站服務暫停，來往荃灣站和尖沙咀站維持3分半鐘一班車，港鐵呼籲乘客過海可使用其他鐵路線或使用其他交通工具。