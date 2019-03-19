港鐵撞車：配合移離出事列車　荃灣線金鐘站至中環站今續暫停

【03:58】港鐡發言人表示，為配合中環站附近的復修工作，今日仍需暫停金鐘站至中環站服務，來往荃灣站和中環站維持3.5分鐘一班。

港鐵呼籲往中環站乘客可於金鐘站轉乘港島線，乘客亦可考慮使用其他鐵路線或其他交通工具。



港鐵昨（18日）發生通車40年來首宗列車相撞事故，2列空載列車在測試新信號系統時，信號軟件出錯，在荃灣線來往中環站至金鐘站的路軌相撞，導致中環站至金鐘站全日停止服務。港鐵於今日（19日）凌晨收車後，調派逾百名工程人員設法將出事列車移離路軌，由於工程有相當難度，需要通宵進行。在畢打街的中環站出口，不斷有工程人員運送大批工具到來。



現場圖片可見，涉事往金鐘列車已不在路軌，不知去向，只留下往中環的列車，其車頭向左傾側。據了解，港鐵的善後方案，是將出事列車車廂移至中環站及金鐘站側線，騰空正線提供服務，爭取重開荃灣線中環站一個月台。



港鐵車務總監劉天成早前指出，由於現場地方狹窄，情況比較複雜，收車後只有3小時處理，今早未必能恢復荃灣線往來中環站至金鐘站的行車。另外，工程人員亦要檢查路軌或架空電纜有否受損。