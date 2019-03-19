港鐵撞車：紅隧巴士站勁長龍　市民失信心批港鐵：乜嘢都冧！

港鐵昨日(18日)發生兩列車相撞事故，為配合移離出事列車，荃灣線金鐘站至中環站今日繼續暫停服務。今早(19日)7時許紅磡海底隧道巴士站運作大致順暢，往中區多條過海隧道巴士路線約30至40人候車，輪候時間約5分鐘便可上車。候車的何同學表示，恐防港鐵意外影響各區交通，為免影響考試，故特別提早出門。



其後8時許繁忙時間，大批上班市民因港鐵事故改乘過海巴士，紅隧巴士站大排長龍，尤其是途經中環的104號巴士，人龍多致倒灌入港鐵紅磡站內。巴士公司加密班次，平均5至10分鐘就有一班，每個站頭派出至少兩個職員維持秩序。



家住沙田、前往上環返工的何先生已連續兩日改搭過海巴士，他指每日都需多花半小時返工，去年底「四線齊冧」時他返工也受影響，認為港鐵接連事故嚴重影響市民生活，但明言：「無辦法佢真係最快！」他認為應盡快改善服務，並最好提供多些優惠平息民怨。



灣仔返工的楊小姐因應港鐵事故擔心遲到而提早10分鐘出門。她直言對港鐵已經失去信心，感覺港鐵「乜嘢都冧」，如沙中線、延誤事故接二連三等。



往中環返工的劉小姐今早特意提早半小時出門，並改為駕車上班，但無奈遇上塞車需再改搭過海巴士，擔心會遲到。她希望港鐵能盡快恢復服務，並給予多些回贈平息市民怒火。