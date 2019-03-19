天氣預報：溫度過山車！明日最高27°C　下周日最低17°C

踏入春天天氣忽冷忽熱。天文台預測，受海洋氣流影響，明日及後日「春分」(20至21日)最高溫度達27度，但一道冷鋒會在本周後期影響帶來雷雨，下周日(24日)最低氣溫跌至17度，短短五日內溫度相差10度，市民出門前要留意氣溫變化。



另外受一股溫暖的海洋氣流影響，天文台指，今日(19日)香港大部分地區氣溫上升至25度或以上，石崗最熱，達28.8度，九龍城及打鼓嶺錄28.3度，元朗公園及跑馬地亦達28.2度。



根據九天天氣預測，明日及後日早晚有幾陣霧，日間大致天晴有陽光，介乎22至27度。周五(22日)短暫時間有陽光，能見度頗低，稍後有驟雨及局部地區狂風雷暴，介乎21至26度。周六(23日)多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，天氣轉涼，氣溫最低18度。下周日(24日)天氣較涼多雲，有幾陣雨，介乎17至20度。



下周一(25日)大致多雲，部分時間天色明朗，初時有一兩陣雨，介乎18至22度。下周二至下周四(26至28日)三天均為短暫時間有陽光，有薄霧，介乎19至24度。



天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣。預料一道冷鋒會在本周後期橫過華南沿岸並為該區帶來雷雨。受隨後的東北季候風影響，周末至下周初天氣較涼。隨着季候風緩和，下周中期華南氣溫回升。

