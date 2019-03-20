天氣預報：明日春分和暖27°C　冷鋒周五殺到有雷雨

近來天氣飄忽，明日(21日)為廿四節氣「春分」，代表春天已經過了一半，傳統認為在此時節，天氣慢慢轉暖，雨水相對增多。據天文台預測，明日溫度最高達27度，加上一道冷鋒會在周五(22日)橫過華南沿岸並帶來雷雨，令氣溫由周五的最高26度急降5度至周六(23日)的最高21度，及後下周日(24日)最低氣溫更跌至17度，短短四天內氣溫差距10度。至下周初有陽光，氣溫才漸漸回升。



天文台表示，一股溫暖的海洋氣流會在明日繼續影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在星期五稍後橫過華南沿岸並為該區帶來雷雨。受隨後的東北季候風影響，周末至下周初天氣較涼。隨着季候風緩和，下周中期華南氣溫回升。



最新九天天氣預報，明日部分時間有陽光，沿岸有薄霧。周五短暫時間有陽光，有驟雨及局部地區狂風雷暴，介乎21至26度。周六多雲有雨，天氣轉涼，局部地區有狂風雷暴，介乎18至21度。下周日天氣清涼，多雲有幾陣雨。下周一(25日)大致多雲，部分時間天色明朗，介乎18至22度。下周二至下周三(26至27日)部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫漸升，介乎19至25度。下周四(28日)有陽光及有薄霧，下周五(29日)有陽光，兩日氣溫介乎20至25度。