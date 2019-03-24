列車集電弓甩脫　機場快綫、東涌來往欣澳港鐵服務暫停

【08:00】機場快綫服務仍然暫停，東涌線來往香港站至欣澳站列車服務維持10分鐘一班車，來往欣澳站至東涌站列車服務暫停，港鐵安排接駁巴士疏導乘客。



【06:00】機場快綫香港站有逾百名乘客等候轉乘接駁巴士，站內有廣播通知乘客。



港鐵又故障！今日(23日)凌晨零時許，東網讀者爆料指於荔景站乘搭列車往東涌，當列車駛至欣澳站，列車突然停頓，車廂發出廣播，表示電力故障，服務暫停。亦有讀者指，一列開往香港站的列車，疑行駛途中車頂的集電弓故障及墮下，車廂內的燈光繼而「閃一閃」，約有一半照明熄滅，感到陣陣翳焗。事故發生後，有列車停於隧道內，職員及消防員協助乘客沿路軌疏散到安全地方，事件中，約有60人從車廂內安全疏散。



另據消息稱。欣澳站約有200人，與及青衣站有大約150人受影響一度滯留，獲港鐵安排接駁巴士疏導乘客，前往機場及東涌。現場所見，另有在場協助的職員「包的士」，代付款200至400元，由欣澳往青衣及中環。



又據一名男乘客表示，他原本由東涌乘列車往香港站方向，列車開行約2分鐘，有乘客驚聞車頂傳來「嘭嘭聲」，車廂外火花四冒，並聞到陣陣燒燶味，其時列車亦慢慢前行，駛至欣澳站後，全車乘客隨即由職員協助散疏。當時氣氛緊張，估計有乘客擔心列車會爆玻璃，所以當列車抵達欣澳站時，紛紛衝出車外逃生。



港鐵今晨凌時58分宣布，因受供電設備故障影響，機場快綫服務暫停；東涌線來往香港站至青衣站列車服務維持20分鐘一班車，來往青衣站至東涌站列車服務暫停。至凌晨1時許，機場快綫和東涌線的服務結束後，維修人員通宵進行復修工作。



運輸署今晨零時54分宣布，運輸署接獲港鐵通知，機場快綫香港站往返博覽館站暫停服務，東涌線服務更改如下；香港站往返青衣站每20分鐘一班。青衣站往返東涌站暫停服務。