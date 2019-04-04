7旬翁闖東廊遊蕩　捱車撞斃

東區走廊發生恐怖奪命車禍。今日(4日)凌晨5時許，一名老翁闖進東區走廊沿東行線步行往柴灣，有駕駛人士在北角城市花園對出橋面發現老翁，即時報警。相隔3分鐘後，2名的士司機發現該名老翁倒卧於3、4線之間，懷疑他遭車撞倒，他們先後報警求助。



警方及救護員趕至調查，檢驗後證實老翁當場死亡。警員以帳篷遮蓋屍體，封鎖上址東行3線調查，初步調查後相信老翁曾遭車輛撞倒，列作致命交通意外，港島交通意外特別調查隊跟進。慘遭撞斃的老翁姓王(75歲)，警員正設法聯絡其家人了解事件。



警員在現場搜證，發現路面布滿疑屬於死者的肉碎、一對鞋、一袋衣服、眼鏡、銀行存摺及身份證，地上遺有多件撞毀的的汽車零件，包括左側的黑色倒後鏡殼、約2呎乘2呎的引擎底保護罩，而倒後鏡殼沾有死者的肉碎。警方不排除死者曾被超過一輛車撞倒，並遭輾過或拖行。受事件影響，警方封鎖東行3條線調查，駕駛人可用剩餘一條行車線。



至早上7時許，東廊往柴灣方向近和富中心的第2、3及4線仍然封閉，往柴灣的龍尾已到鴻興道。約一個小時後，死者遺體被舁走，現場經清理後，全線始解封。

