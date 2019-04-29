私家車停汀九橋　激動男企圖跳橋獲救

今日(29日)凌晨4時許，青馬管制區有職員發現一輛車頭貼上馬會職員泊車證的紅色私家車，停在汀九橋往青衣方向近橋塔位置，職員趕至現場了解時發現車內無人，懷疑司機跳橋自殺，即時報案。



水警及消防船到橋底搜索期間，警方接獲一名26歲姓戴男子報案，指自己於汀九橋圖跳橋自殺，在橋面搜索的救援人員，在距私家車前約50米，發現戴危坐橋壆邊，他情緒激動痛哭流淚，消防員上前勸解，惟他充耳不聞，不瞅不睬，消防員趁其鬆懈，一湧而上將其拉回安全地方，由救護車送院檢驗。警員於私家車上檢獲懷疑遺書及發現數封銀行信件，正調查其輕生原因。



全長1177公尺的汀九橋接連汀九和青衣，距海面有62米，自98年落成啟用後，不時發生跳橋自殺事件。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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