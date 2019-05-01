綠的西貢撞斃小牛　司機不顧而去

西貢發生「奪命車禍」司機未有停車報案，反而逃離現場。昨晚(4月30日)9時許，一輛新界的士沿西貢北潭路往黃石碼頭方向行駛，至北潭凹附近時，撞倒一隻小牛後絕塵而去，有途人見狀慌忙報警。警方接報到場調查，未有發現涉案車輛及司機，只遺下部份的士組件，稍後通知動物組織派員到場協助，經檢查後證實牛隻已傷重不治。



警方事後在附近一帶搜索，惟無發現涉事的士蹤影，僅在場發現一支懷疑的士留下的車頭燈，警方正進一步調查案件。而動物組織西貢護牛天使事後在社交網站Facebook分享事件，並上載牛隻圖片，呼籲西貢居民及其他居住新界的朋友，如發現有任何綠色的士失去車頭燈及有明顯撞擊的痕跡，請立即與他們聯絡。



有目擊者稱，當時現場有一群牛隻，包括成年牛及被撞的小牛，案發時綠的高速駛至，撞倒小牛後，司機亦未有停車，直接駛離現場，直斥涉事司機冷血無情。根據香港的《道路交通條例》，當有車輛發生意外，並涉及馬、牛、驢、騾、豬、綿羊及山羊等7種動物時，司機必須停車報警，否則屬違法，一經定罪最高可被判以罰款1萬港元及監禁12個月。



