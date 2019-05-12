天氣預報：熱浪襲港周六最高32°C　新界或飆至34°C

近日天氣回暖，預測周六(18日)氣溫更飆至32度，係時候執定啲夏天衫出嚟喇！天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩三日被一股西南氣流取代，受西南氣流影響，本周中後期天氣持續炎熱及有幾陣驟雨，天文台自動分區預測周六當日新界區最高氣溫達34度。另外，下周二(21日)為廿四節氣的「小滿」，即是冷暖天氣開始交匯頻繁，代表天氣將又熱又濕。



最新九天天氣預報，明日及後日(13至14日)部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫最高30度，周三(15日)早上局部地區有雷暴，其後短暫時間有陽光，周四、五(16至17日)氣溫回升，最高達31度，但有幾陣驟雨，而周六(18日)氣溫進一步升至32度，料天晴但有驟雨。但下周日(19日)起天氣轉差，局部地區更有雷暴，氣溫亦有所回落，下周二「小滿」大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫最低24度，相對濕度介乎75%至90%。



「小滿」是廿四節氣中，踏入夏季的第二個節氣，傳統說法是這段時間農作物雖未完全成熟，但種籽漸飽滿，因此稱為小滿。根據天文台資料，小滿期間天氣一向潮濕，維持約70%至最高97%，只有小數日子是低於70%。