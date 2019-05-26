大嶼山巴士迎撼旅巴釀9傷　羗山道封2小時後重開

大嶼山有旅巴相撞多人受傷，今晨(26日)10時許，黃色暴雨警告下，一輛新大嶼山巴士沿羗山道落斜往寶蓮寺方向行駛，至近石壁水塘附近時，懷疑天雨路滑失控，越線與一輛正在上斜，往大澳方向的旅遊巴迎頭相撞，兩部巴士車頭損毀。



現場消息指，兩車上一共8女1男(51至78歲)受傷，由救護車送到北大嶼山醫院。羗山道來回方向近石壁水塘的一度全線封閉。至下午1時11分經調查及拖走涉事車輛後，將現場解封，交通陸續回復正常。



據旅遊巴司機莊先生透露，他今日承接一個60人旅行團，由屯門出發到寶蓮寺旅遊。他表示，事發時正由羗山道向寶蓮寺方向，以正常車速行駛，當駛過石壁水塘上斜時，赫見對面線一輛新大嶼山巴士以高速落斜，他隨即煞車並向乘客高呼：「有車衝緊落嚟呀！」提醒乘客做好準備，未幾該輛新大嶼山巴士便迎頭撞上，意外後幸傷者傷勢不重。



其後，他向巴士車長了解事件時，有人透露煞車系統失靈。莊認為，事發時天雨路滑，加上現場彎多路窄，駕駛大型車輛時需倍加小心，更不應以高速行駛，他表示事發前提醒乘客，否則後果堪虞。

