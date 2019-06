天文台今早(4日)9時發出黃色暴雨警告,其中港島東區雨勢最大,錄得18至82毫米雨量,石澳道現場橫風橫雨,大量雨水沿斜路沖落馬路,致路面被雨水淹浸,頓時變成河流,水流湍急,車輛駛經時如陸上行舟,需要小心翼翼涉水而過,有私家車幾乎全車被浸淹,停在水中央待援。



運輸署宣布,受暴雨水浸影響,石澳道來回方向近歌連臣角道的全線封閉,約半小時後始局部解封,並實施單線雙程行車。至中午12時22分,上址始全線解封,交通恢復正常。



有網民將有關片段上載社交網站Facebook稱,「Stay away from Shek O Road if you can...」亦有網民笑言:「石O(石澳)表示...不嬲都係咁」。