天氣預報：後日最高33°C　勢成史上第四熱端午節

香港氣溫逐漸攀升，偶有驟雨仍難澆熄熱辣辣天氣。天文台最新天氣預測，後日(7日)端午節氣溫飆至33度，勢成史上第四高氣溫的端午節，市民如果唔想游龍舟水，都係留喺屋企歎吓冷氣食吓糉應節。根㯫紀錄，端午最高氣溫為2015年6月20日的34.1度，其次為1980年6月17日的33.7度及1961年6月17日的33.1度。



另外，天文台今早(5日)8時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民保持警惕。而今日氣溫若超過32.3度，就會打破今年最熱紀錄。



天文台指，受南海北部的高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸天氣炎熱，預料一道低壓槽會在下周徘徊華南沿岸地區，為該區帶來不穩定的天氣。



預測香港明日(6日)部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，最高氣溫達32度；後天酷熱有驟雨，氣溫介乎28至33度；周六(8日)繼續有驟雨，最高氣溫稍微回落至32度；下周日(9日)起又遇上多雲驟雨天氣，當天氣溫介乎28至31度；下周一(10日)至下周五(14日)大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫下降至介乎27至30度。