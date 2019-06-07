灣仔警總外向警車擲汽油彈　狂徒駕私家車逃遁

狂徒灣仔警總外向警車擲汽油彈，公然向警方挑釁！今日(7日)凌晨3時33分，港島總區衝鋒隊Car7警車巡經灣仔軍器廠街警察總部外，發現一名戴上口罩的男子，手持一個點着火的玻璃樽，警員認為有可疑，準備落車調查；詎料，該名男子突然將手上的汽油彈擲向警車車身，隨即跳上路旁一輛黑色私家車，沿軍器廠街天橋往告士打道逃走。



涉事EU車上警員隨即向上峰匯報，大批警員由警署走出，封鎖現場調查。事發時，有多輛私家車途經現場，警員遂向目擊案發司機調查，並查看車Cam有否拍下事發經過。現場馬路地上遺下熏黑痕迹及玻璃樽碎片。警方隨即展開「捷進行動」，追緝在逃私家車。



事發時，有私家車的車Cam拍下狂徒向警車投擲汽油彈後，警車旁冒出火球，而警車隨即駛走，私家車司機見狀隨即被嚇至大叫：「嘩...嘩嘩嘩嘩嘩！」。據拍下案發過程的私家車姓尹司機向記者表示，事發時，他剛由金鐘道轉入軍器廠街，發現一輛黑色私家車停在路旁，而車旁有一名男子向警車投擲汽油彈，隨即登車逃去。尹續指：「歹徒應該是有目標咁做，但不明動機，相信警方會採取行動」。另外，亦有泥頭車車Cam拍下狂徒犯案過程。



受事件影響，金鐘道不能左轉入軍器廠街，駕駛人士需改道而行。至清晨5時31分，爆炸品處理課人員到場搜證，警員用紙巾吸走遺下路上的液體，並檢走玻璃樽碎片。由於狂徒駕車沿軍器廠街天橋逃去，機動部隊警員一字排開沿途搜索證物。至早上6時45分，受影響路面始全線解封。