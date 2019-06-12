衝擊立法會：金鐘主要幹道封閉　多條巴士線受影響

立法會今日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，大批示威者早上堵塞金鐘主要幹道，現場交通癱瘓。



運輸署早上宣布，因公眾活動，添華道、添美道、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道、夏慤道來回方向全線，以及分域碼頭街往中環方向和中環灣仔繞道(西行)灣仔出口已封閉。而金鐘道不能左轉入軍器廠街。



多條巴士線受影響需要臨時改道，九巴包括：115、115P、301、302、307、307A、307B、373、601、601P、603、603S、619、619P、619X、641、673、673P、680、680A、680B、680X、681P、690、905、905P、914P、914X、936、936A、960X、968X、978、978A、978B。



新巴城巴包括：12、12A、12M、18P、18X、70、75、90、97、307、307A、307B、619P、641、680X、681、681P、690P、720、722、780、780P、788、930X、962、962B、962P、962S、962X、967X、969、969P、969X、A12。



另外，東區海底隧道來回方向均嚴重擠塞。