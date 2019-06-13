衝擊立法會：港鐵應警方要求關閉金鐘站　多條巴士線改道或暫停

【07:20】以下路段暫時仍然受阻：

-添華道(來回方向)

-添美道(來回方向)

-龍和道介乎民耀街及耀星街(來回方向)

-夏慤道天橋(來回方向)

-分域碼頭街天橋(往夏慤道方向)

-中環灣仔繞道(西行)灣仔出口現已封閉

-耀星街(灣仔方向)

-中環灣仔繞道通往博覽道的唯一行車線

-軍器廠街近軒尼斯道

-內告士打道近分域碼頭街



【06：00】日間多條巴士路線需要臨時改道或暫停服務。運輸署特別交通消息網頁可供參看：https://www.td.gov.hk/tc/special_news/spnews.htm



【05:32】港鐵宣布，因應警方要求，金鐘站仍要關閉。荃灣線及港島線來回方向的列車現時不停金鐘站；南港島線列車則行走海怡半島至海洋公園站；車站及列車均會作出廣播提醒乘客。



港鐵稱會安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站，並請乘客計劃好行程及為行程預留充裕時間。



【05:07】港鐵宣布，今早鐵路服務維持正常，金鐘站如常開放；然而由於金鐘、中環一帶或會有較多乘客，請乘客為行程預留充裕時間，並留意最新車務資訊。



【03:45】以下路段暫時仍然受阻：

-添華道(來回方向)

-添美道(來回方向)

-龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道(來回方向)

-夏慤道(來回方向)

-分域碼頭街天橋(往夏慤道方向)

-中環灣仔繞道(西行)灣仔出口現已封閉

-耀星街(灣仔方向)

-中環灣仔繞道通往博覽道的唯一行車線

-干諾道中(灣仔方向)近愛丁堡廣場

-民耀街(德輔道中方向)

-紅棉道(上山方向)

-軍器廠街近軒尼斯道

-內告士打道近分域碼頭街



【00:30】受示威活動影響，港島多條途經受阻一帶路段的通宵巴士線臨時改道，包括：N8X、N90、N121、N182、N619、N680、N691、N962、N969、NA11、NA12、N11、N368、N373