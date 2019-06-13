龍翔道運油車衝落30米山坡　司機被困重創

今日(13日)清晨5時57分，一輛運油車沿龍翔道西行，駛至石硤尾配水庫球場對開彎位時懷疑失控，剷向行人路鐵欄後，再衝落30米山坡下球場，車尾擱於護土牆上，呈傾側狀態，運油車司機受傷被困，由消防員協助救出，送院治理。



姓劉(36歲)司機頭及手受傷，其兄長及一名女親友趕抵醫院了解，意外原因有待警方進一步調查。受事件影響，龍翔道往荃灣方向交通受阻，車龍延至豐力樓。



消息指，運油司機今早4時開工，由青衣油庫提取6000公升油渣，前往東九龍區油站送貨，惟截返荃灣時失事，其兄長透露他有多年駕駛運油車經驗。另據運油公司負責人稱，劉在該公司工作約3、4年，駕駛態度一向良好，平日凌晨4時開工，至早上10時左右收工，近日亦沒察覺他有任何異樣「不嬲咁早開工，冇話好攰」，現時他應該並無大礙，正進行手術，事後亦有同事到現場了解。



由於運油車翻側後油缸損毀，有油渣漏出，幸未有發生嚴重事故，消防一度到場戒備。今早9時許，水務署人員到場抽取水辦化驗，以確定配水庫水質有否受影響。



