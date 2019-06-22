天氣預報：明日晴朗酷熱最高33°C　做好防曬免中暑

踏入盛夏，熱力逼人！今日(22日)艷陽高照，天氣炎熱，酷熱天氣警告生效，多區錄得最高氣溫達攝氏33度或以上，元朗、西貢、上水及黃大仙更錄得34度或以上的高溫。市民走在街上，無不汗流浹背，不少人配備小風扇、雨傘擋陽光降溫。炎夏中有數十名長者按動平安鐘服務需送院接受治療。天文台預測高空反氣旋明日(23日)繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，氣溫介乎29至33度。



高空反氣旋連續多日為南海北部及華南沿岸帶來大致晴朗的天氣，香港今日氣溫高達33度，雖然局部地區有驟雨，晚間大致多雲，但高溫持續。天文台預測明日部分時間有陽光及酷熱，局部地區仍然有驟雨，吹西南風四級，最高氣溫達33度，市民外出時應做好防曬措施，以免曬傷或中暑。



隨後數日高空反氣旋逐漸減弱，同時受低壓槽影響，華南地區驟雨增多；一個低壓區則會在未來數日為菲律賓以東的西北太平洋帶來不穩定天氣。香港下周一(24日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，但仍不減熱度，氣溫介乎28至32度；至下周三(26日)天色轉差，大致多雲，早上局部地區有雷暴，最低氣溫稍降至27度。隨後幾日依然有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度。



截至今午4時，長者安居協會接獲1285人使用平安鐘服務，當中58人需要送院接受治療，主要原因為心臟不適、頭暈。天文台呼籲市民提高警惕，以防中暑，在戶外工作或活動的人士，應多喝水和不要過度勞累；於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。市民亦應避免長時間在陽光下暴曬，以免受太陽紫外線曬傷。

