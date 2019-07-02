大埔工業邨3車相撞　九巴爛晒司機受傷被困

一輛空載雙層九巴，今晨(2日)沿大埔汀角路行駛，期間擬轉入大貴街時，遭一輛旅遊巴士及一輛私家車攔腰撼撞「炒埋一碟」，中年九巴車長受傷被困，需消防員協助救出，另2車司機同告受傷，3人均需送院治理。現場其中一個路口，安裝有一組俗稱「孭仔燈」的交通燈，警方不排除有人衝燈或「睇錯燈」肇禍，正翻查「車CAM」及路面監察系統進一步調查意外原因。



現場為汀角路與大貴街交界，今晨11時許，一輛無載客九巴，沿汀角路往大美督方向行駛，期間擬右轉入大貴街時，兩輛分別沿汀角路慢線及快線、往大埔方向行駛的旅遊巴士及私家車，司機懷疑收掣不及，車輛攔腰撼撞九巴車身，巴士車頭嚴重毀爛，擋風玻璃及上車門甩脫，車廂內遺下大量玻璃碎；旅遊巴士車頭凹陷，擋風玻璃爆裂；而私家車車頭冚摺起及泵把飛脫，大量零件及雜物散落一地，其中一輛車更一度冒煙，有途經駕駛人士見狀，慌忙上前協助及報警求助。



大批救援人員接報趕至，姓陳(62歲)九巴男車長、姓陳(40歲)私家車男司機及姓張(72歲)旅遊巴士男司機同告受傷，其中九巴車長一度被困車廂，需由消防員協助救出，各人分別報稱頭部、頸部、胸口及手部受傷，幸均傷勢輕微，在場接受救護員敷治後，再分乘救護車前往那打素醫院治理。三車司機通過酒精呼氣測試。受意外影響，現場交通一度受阻。



據目擊者聲稱，事發時汀角路往大埔方向的交通燈號為綠色，對面線有一組俗稱「孭仔燈」的交通燈號。警方經初步調查後，不排除有人衝燈或「睇錯燈」導致車禍，正進一步翻查車輛的「車CAM」及路面監測系統，以進一步調查意外原因。九巴發言人表示，公司已慰問傷者，並會全力協助警方調查。