龍山隧道貨車翻側　往沙頭角方向交通受阻2小時

【13:27】運輸署宣布，龍山隧道來回方向的快線現已解封。



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香園圍公路發生首宗交通意外。今早（3日）11時27分，一輛貨車沿粉嶺龍山隧道右線往沙頭角方向行駛，疑管道前方發生事故，車輛收慢車速，惟貨車收掣不及撞向鄰線一輛貨車，並將其撞至翻側，橫亘兩條行車線。被撞貨車司機及車上一名乘客一度被困，而肇事貨車司機亦受傷，3人由救護車送院治理，警方正調查意外原因，現場交通受阻。



運輸署宣布，因交通意外，龍山隧道往香園圍公路方向的全線現已封閉，實施單管雙程行車措施，車龍龍尾已到元嶺。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。



香園圍公路於今年5月26日通車，全長11公里，是一條雙程雙線分隔的行車道。當中隧道段(即龍山隧道和長山隧道)總長約5.5公里，其餘路段是高架橋和地面道路。沿途設有4個交匯處，分別接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路。由沙頭角萊洞到粉嶺九龍坑，車程由原來15分鐘縮至4分鐘；由香園圍至九龍坑，車程更由24分鐘縮至8分鐘。