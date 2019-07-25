港鐵大學站工程車出軌　火炭至大埔墟服務暫停

【12:44】港鐵表示維修工人仍在搶修，爭取在傍晚放工時間前完成修復，並會聯繫巴士公司爭加接駁巴士。



【10:53】港鐵宣布，因應東鐵事故，由早上約5時30分開始，已安排超過140架接駁巴士行走沙田至大埔墟段。由於大埔公路及吐露港公路分別有交通事故，路面較為擠塞，亦一度對港鐵的免費接駁巴士服務造成影響。



【09:30】大埔廣福邨巴士站出九龍的巴士，乘客大排長龍。沙田站等候接駁巴士亦人頭湧湧



【09:00】消防於早上8時42分接獲港鐵通知，需要到場協助處理出軌工程車。



【08:30】大埔墟港鐵站等候轉乘接駁巴士的乘客大排長龍，龍尾延至500米外的培賢里，大學站亦關上大門，乘客未能進入。



【08:15】港鐵宣布預計影響服務至少多2小時。



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港鐵今日(25日)清晨5時12分宣布，東鐵線近大學站發生工程車事故，影響今早東鐵線服務。火炭至大埔墟暫停服務。其中紅磡至火炭每5分鐘一班，大埔墟至羅湖每6分鐘一班車，大埔墟至落馬洲每12分鐘一班車。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往沙田站和大埔墟站，途經沿途各站；至早上7時，紅磡至火炭可行走每3分鐘一班車、其他服務維持不變。有乘客表示，抵達港鐵站後才知發生工程車事故，「返工肯定遲大到」。由於不少乘客轉乘其他工具，以致大埔墟港鐵站外的巴士站以及的士站也大排長龍。



港鐵車務營運總管黃琨暐與車務工程總管李家潤指出，今日凌晨3時50分，因有工程車在大學站北行線進行更換路軌工程時，由於工程車轉向架偏離路軌，故影響列車服務，並向乘客致歉。



