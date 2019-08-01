運輸署宣布 因颱風臨時調整的公共運輸服務復常
【05:00】運輸署宣布，較早前因颱風需要臨時調整的公共運輸服務現已恢復正常。
【01:45】運輸署公布，因三號強風信號仍然生效，香港以下的公共運輸服務將會逐步恢復正常：
A)巴士服務：
1.新巴/城巴：701S、796S及所有通宵路線恢復服務；另外S1及B3M維持服務。
2.九巴：除271S、N3D、N36、N39、N252、N290外，270S提供有限度服務，其他通宵路線恢復服務。
3.龍運巴士：
-通宵路線N30 (東涌站開出班次)及N30S (亞洲空運中心開出班次)暫停服務。
-N31路線維持有限度服務，其他通宵路線恢復服務。
4.新大嶼山巴士：37、37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6現在維持有限度服務，11、A35及通宵路線N1、N35、N37及N38恢復服務。
B)電車服務維持暫停服務。
C)港鐵服務安排如下（直至7月31日服務收車）:
-荃灣綫5-10分鐘一班
-觀塘綫5-10分鐘一班
-港島綫8-10分鐘一班
-南港島綫4.5-8分鐘一班
-將軍澳綫
*北角站-寶琳站5-10分鐘一班
*調景嶺站-康城站12分鐘一班
-東涌綫
*香港站-東涌站12分鐘一班
-迪士尼綫10分鐘一班
-機場快綫10-12分鐘一班
-東鐵綫
*紅磡站-羅湖站5-10分鐘一班
(尾班列車由紅磡站及羅湖站開出時間分別為23:07及00:30)
-西鐵綫7-12分鐘一班
-馬鞍山綫6.5分鐘一班
-輕鐵15-16分鐘一班
-港鐵巴士
暫停服務
D)以下渡輪服務將會逐步恢復正常。首班船如下：
新世界第一渡輪服務有限公司
中環-長洲
-中環至長洲：八月一日上午1時30分;
-長洲至中環：八月一日上午2時20分。
中環-梅窩：
-中環至梅窩：八月一日上午3時00分;
-梅窩至中環：八月一日上午3時40分。
港九小輪有限公司
-中環至榕樹灣：上午6時30分
-榕樹灣至中環：上午5時30分
-中環至索罟灣：上午7時20分
-索罟灣至中環：上午6時45分
-中環至坪洲：上午3時00分
-坪洲至中環：上午3時40分
-坪洲至喜靈洲：上午9時45分
-喜靈洲至坪洲：上午7時05分
海上公共交通服務可能仍會受到天氣或海面情況影響，市民請留意電視/電台關於最新交通及公共運輸服務消息的廣播。
E)珀麗灣巴士:
所有珀麗灣巴士線服務將會逐步恢復正常。