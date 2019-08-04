天氣預報：周四「立秋」33°C　秋老虎不容小覷

炎炎8月，立秋將至，氣溫未跌，落葉何時？香港的8月仍屬盛夏，氣溫逾30度，大汗淋漓，但原來廿四節氣的立秋周四(8日)便來臨，天文台預測當日最高達33度，「秋老虎」果然名不虛傳。



立秋預示暑去涼來，炎熱的夏天即將過去，秋天即將來臨。立秋後雖然一時暑氣難消，仍然炎熱，故有「秋老虎」之稱，但總的趨勢是天氣逐漸涼爽。



最新九天天氣預報，明日(5日)至周三(7日)會部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎27至32度。周四立秋日間酷熱，氣溫進一步升至33度，最低28度。



立秋過後天氣漸轉差，周五(9日)仍部分時間有陽光，但局部地區有雷暴，周六(10日)至下周一(12日)陽光消失，大致多雲有幾陣驟雨，間中有雷暴，而下周二(13日)天氣最差，驟雨增多及有幾陣雷暴，氣溫稍降，介乎26至29度。



天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三天覆蓋華南，該區天色較為明朗，預料一個廣闊低壓區會在本周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三天逐漸增強，並大致移向琉球群島一帶。