天氣預報：三旋襲亞太地區　港料酷熱達35°C

未來幾天出遊族注意，西太平洋及南海正受兩個熱帶風暴及一低壓區影響，三旋料為亞太地區帶來極不穩定天氣，台灣、日本沖繩及韓國等地航空及航海交通均可能受影響。天文台預測，颱風利奇馬正逐漸增強，路徑移向台灣，中央氣象台更預測利奇馬有機會增強至強颱風及超強颱風；另一個熱帶風暴范斯高會在日內橫過朝鮮半島，計劃往上述地方旅行的市民要注意天氣變化。



中央氣象台又預測，南海中部偏東海面今午(7日)有熱帶低壓生成，該低氣壓的中心風力可達七級，中心最低氣壓可達九百九十五百帕，十二小時內若強度變化不大，便可能減弱。香港天文台指，一個廣闊低壓區將帶來不穩定天氣，預料一股西南氣流會在下周初至中期帶來驟雨。



至於颱風利奇馬明日將接近沖繩，後天趨近台灣，其後靠近浙江沿岸。而范斯高掠過日本後，日內到達朝鮮半島。天文台科學主任江偉說，位於呂宋對出海面的利奇馬會向西北方向移動，大致移向台灣一帶，市民如果未來一兩日會去台灣旅行，要留意當地天氣情況。



利奇馬外圍下沉氣流影響，未來幾日香港天氣酷熱及有煙霞，又有幾陣驟雨，晚上有雷暴。南海中部的廣闊低壓區帶來不穩定天氣，明日酷熱及有煙霞，最高氣溫約35度，稍後有幾陣驟雨及雷暴。



香港快運表示，鑑於利奇馬逐漸逼近日本石垣島及帶來破壞性風力，取消明日及後日編號UO812、UO813往來香港與石垣島4班機。