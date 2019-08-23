修例風波：百人圍葵芳站抗議　港鐵員工出手傷人被捕

昨日(22日)晚上10時許，港鐵葵芳站車站控制室外有10多名示威者聚集，要求港鐵交代8月11日，有防暴警在葵芳站範圍施放催淚彈事件，至今日(23日)凌晨零時許，人數逐漸增加，逾百名示威者繼續在站內聚集，群情愈見洶湧。有人用膠紙遮擋閘口感應器，大叫讓市民免費出入，另有人用紙皮遮蓋站內閉路電視及貼在控制室玻璃上，又用雷射筆照向港鐵控制室內職員。



現場消息稱，車站一名職員較早前與在場示威者有肢體碰撞，一名姓黃（25歲）男子聲稱被人打傷耳朵及臉部，有在場人士報警。警方接報到場，以涉嫌普通襲擊，拘捕涉案姓葉（18歲）男子，他為負責車站保安工作的承辦商員工。傷者其後由救護車送院，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。示威者一度尾隨警車追至葵涌警署，有示威者用雷射筆照向警署，有示威者高叫：「我要報案號碼」。



至今日凌晨1時許，示威者目送涉事車站職員被帶返警署後，折返葵芳港鐵站，並且在車站控制室外，以及站內、站外部分建築物牆壁上，用黑漆噴寫粗言穢語等侮辱字句以示不滿。3名陪同懷疑被打青年到葵涌警署報案的示威者，聲稱遭到警員不禮貌對待指「阻住做嘢」，期間有警員將報案室落閘，登記他們身份證及要求各人除下口罩，他們一度被圍困在報案室內約20分鐘。至今早6時許，示威者全數離開。



港鐵發言人指，昨天(22日)晚上約10時，葵芳站職員留意到有約30人進入車站，據觀察，約一小時後車站聚集了約200人，表示要求港鐵代表解答他們對警方在車站範圍執法及使用催淚氣體後，車站清潔的情況。事實上，港鐵代表在數日前已作出交代，並貼出解釋相關事項的告示。



該些人士初時包圍車站的客務中心，並曾以強光照射當值職員。為保障該處當值同事的安全，車站關閉客務中心並安排同事離開。其後他們在近車站控制室大堂的入閘機，干擾該處設備的運作，職員在場處理，並作出車站廣播勸喻他們停止有關行為，亦有部分人圍堵車站控制室，由於該些人士並不合作，及包圍現場職員，車站方面報警求助。



其後，車站內有人士表示遇襲受傷，警員到場後，將一名負責車站保安工作的承辦商員工帶走調查，該承辦商員工現已暫時調離職務，港鐵公司會繼續與承辦商保持溝通，並督促承辦商提醒員工，執勤時要保持冷靜，緊守崗位。



發言人續指，至於該等留在車站的人士，在車站及列車服務完結後亦不肯離開，部分人惡意破壞車站入閘機，大堂設備、牆身及車站外牆亦有多處塗鴉，港鐵公司對於這些違法行為予以強烈讉責，並報警處理。葵芳站A及D出入口範圍自今日早上車站服務開始起關閉，以便警方作出調查及進行清理、檢查及維修相關車站設備。該兩個出入口在經過維修相關設施及清理後，於下午1時起恢復使用。



此外，對於葵芳站兩個出入口封閉，今早上班繁忙時間，有前來搭乘港鐵的乘客感到不便，指「港鐵嘅安排唔係咁好，好唔方便」。姓劉男乘客對近期有示威行動在港鐵站內舉行表示無奈，又稱示威者理念是好的，但卻會影響其他人，建議進行比較理性的表達方法，例如靜坐，即能表達意見同時不影響人；另有一名姓陳女士則稱影響不大，希望港鐵盡快回應當日事件，給市民一個交代。