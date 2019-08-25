大埔墟站塌樹毀電纜　搶修逾10小時恢復通車

【10:36】經搶修逾10小時後，東鐵線列車服務陸續恢復正常。



【09:50】工程人員大致完成搶修，已離開架空電纜現場。



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今日(25日)凌晨零時許，東鐵線大埔墟站及大學站之間，架空電纜出現跳掣情況，車廂內突然傳來「嘭」然巨響，車廂部分燈光繼而熄滅，有乘客擔心是發生爆炸，紛紛向車尾方向狂奔躲避。



港鐵表示，受事件影響，來往大埔墟站及大學站受到影響，紅磡來回火炭8分鐘一班，火炭至上水站列車服務暫停。消防在月台及列車上協助乘客離開車廂，乘客亦按車長及職員指示，從車頭落路軌冒雨步行200米，返回大埔墟火車站，其中有多名乘客未帶雨具，渾身濕透狀甚狼狽。



此外，火炭站及大學站多名市民因不能登上列車，一度擠在的士站等候的士，港鐵職員在大學站向每名受影響的北區乘客，提供50至100港元不等的車費資助，供他們共乘的士，由大學站往大埔、粉嶺及上水等目的地。



港鐵回覆指，今晨零時20分，由於受塌樹影響，令東鐵線大埔墟站至大學站之間的架空電䌫損壞，出現跳掣，列車服務需要作出調整，火炭至上水站則暫停。紅磡站至火炭之間的列車服務維持8分鐘一班車，火炭至上水站服務則暫停，直至今晨1時半，列車服務時間完結為止。



期間，有一列往紅磡方向及一列往上水方向的列車停在該路段，未能繼續行程，車務控制中心派職員安排列車上的乘客，經路軌步行回大埔墟站月台；大埔墟站、大學站及火炭站，分別安排免費接駁巴士接載乘客離開，前往上水及紅磡方向。工程人員正就事件進行詳細檢查及復修工作。



至早上5時01分，港鐵宣布因維修仍在進行中，東鐵線服務自頭班車起作出調整，紅磡至火炭，5分鐘一班車。紅磡至大學，10分鐘一班車。大學至粉嶺站，暫停服務。粉嶺至羅湖站，10分鐘一班車。粉嶺至落馬洲站，20分鐘一班車。港鐵將安排免費接駁巴士，行走大學至粉嶺站。



早上6時許，港鐵大學站外出現候車人龍，已有過百人等候接駁巴士。約一個小時後，人數已增至約有500人，有乘客表示輪候時間約需一個小時。



至早上8時30分，粉嶺站外約有300人等候接駁巴士，的士站亦大排長龍，大學站外仍然有逾500乘客等候接駁巴士。