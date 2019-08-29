天氣預報：楊柳逐漸遠離 一號風球未落 今日有狂風驟雨及雷暴

【06:45】天文台稱，楊柳正逐漸遠離本港，雖然離岸間中吹強風，但本港普遍吹強風的機會較低。預計一號戒備信號會維持一段時間。受楊柳相關的外圍雨帶影響，本港今日間中有狂風驟雨及雷暴。

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【00:00】一號風球仍然懸掛，天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶風暴楊柳會在今日（29日）早上於香港西南偏南500公里左右掠過。與楊柳相關的外圍雨帶會在今日逐漸影響廣東沿岸。

過去數小時，離岸海域風勢稍為增強，預計今日早上離岸會間中吹強風。除非楊柳採取較偏北的路徑移動，否則本港普遍吹強風的機會較低。市民在早上出門前，請留意天文台發出之最新天氣報告。

在今日凌晨零時，天文台錄得氣溫29度，相對濕度百分之81；而楊柳集結在香港以南約570公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中部，移向海南島南部一帶。

受楊柳影響，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢較大，有狂風驟雨及湧浪。天氣預測今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨。日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有雷暴。氣溫介乎27至32度。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，海有湧浪。展望隨後兩三日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。